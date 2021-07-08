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Правозащитники сообщают об обысках в Светлогорске, Глубоком и Докшицах

08.07.2021 11:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об обысках в регионах сообщают правозащитники и местные активисты. В Светлогосрке, в частности, утром 8 июля милиция пришла сразу по нескольким адресам, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр "Весна". Что стало причиной, пока неизвестно.

С обыском в Светлогорске пришли в том числе и к сестре местного активиста Дмитрия Дикуна, бывшего работника Мозырского НПЗ. В прошлом году Дикуна задержали за фото с национальным флагом у знака "Я люблю Светлогорск", оштрафовали. Затем, опасаясь преследования, он уехал в Литву.

Про обыски в Глубоком и Докшицах сообщает местный краевед Константин Шиталь. По его словам, милиция пришла к глубокским активистам Александру Шарабайко и Ольге Лопатко, а также в Докшицах к учителю Артему Стодольнику и бывшему следователю Юрию Матеюну.

"В Докшицах вроде бы ищут тех, кто разрисовал автобусную остановку в одной из деревень. В Глубоком, по неподтвержденной информации, "искали взрывчатку", написал краевед Константин Шиталь.
 
 
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Об обысках в регионах сообщают правозащитники и местные активисты. В Светлогосрке, в частности, утром 8 июля милиция пришла сразу по нескольким адресам, сообщает...
 
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