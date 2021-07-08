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Полиция Гаити застрелила четверых подозреваемых в убийстве президента страны

08.07.2021 11:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полиция Гаити обнаружила подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза и вступила с ними в перестрелку, сообщил руководитель Национальной полиции страны Леон Шарль.

По его словам, участники спецоперации в столице страны Порт-о-Пренсе убили четверых подозреваемых и задержали еще двоих, а также освободили троих полицейских, которых взяли в заложники. Столкновения продолжаются.

Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля в его резиденции. В результате нападения также серьезно пострадала его жена, ее доставили на лечение во Флориду, но спасти не смогли.

Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф говорил, что нападавшие маскировались под американских агентов по борьбе с наркотиками. Посол Гаити в Вашингтоне Эдмон Бокши в то же время заявил, что президента убили не американские агенты, а «профессиональные наемники». 

Во время нападения Жовенель Моиз получил 12 огнестрельных ранений. После его убийства на Гаити объявили военное положение.
 
 
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Полиция Гаити обнаружила подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза и вступила с ними в перестрелку, сообщил руководитель Национальной полиции...
 
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