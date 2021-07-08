Литва обратилась за помощью к Турции из-за наплыва мигрантов





Глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис попросил министра иностранных дел Турции помочь идентифицировать нелегальных мигрантов, прибывающих в Литву из Беларуси. Об этом сообщает Reuters в четвег, 8 июля.





"Большая часть людей (прибывающих в Литву из Беларуси - ред.) прибывает туда из Турции турецкими авиалиниями. Мы считаем, что Турция знает их личности", - сказал Ландсбергис.





"В сотрудничестве с Турцией мы можем легко определить их личности и потребовать, чтобы они были приняты государствами, из которых они приехали", - добавил он.





По словам министра, в среду он вызвал главу посольства Беларуси, чтобы потребовать от Минска прекратить поток нелегальных мигрантов через границу.





Напомним, в Литве обсуждают построение забора на границе с Беларусью. Рассматриваются разные варианты: одиночный забор, двойной, с колючей проволокой или сигнализацией. При этом вдоль всей границы установить забор не получится из-за природного рельефа. На данный момент забор установлен на 78 км границы, протяженность которой 678, 8 км.





Также сообщалось, что в Литве уже больше тысячи нелегалов из Беларуси. Власти Беларуси используют миграцию для того, чтобы осуществлять давление на Евросоюз, заявили в Литве.