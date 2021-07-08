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Мининформ сообщил о блокировке сайта "Нашай нiвы"
08.07.2021 11:07 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Министерство информации Беларуси сообщило, что ограничило доступ к сайту издания "Наша нiва" - nn.by.
Как отмечано в сообщении ведомства, решение принято на основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации".
Ранее редакция "Нашай нiвы"
"Мы допускаем, что в этот момент он (Мартинович – Смартпресс) может быть задержан, поскольку читатели сообщают, что в здании, где он находился, видели сотрудников ГУБОПиК", - отметили в редакции.
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Министерство информации Беларуси сообщило, что ограничило доступ к сайту издания "Наша нiва" - nn.by. Как отмечано в сообщении ведомства, решение...
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