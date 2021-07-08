Источник материала: Смартпресс

Министерство информации Беларуси сообщило, что ограничило доступ к сайту издания "Наша нiва" - nn.by.

Как отмечано в сообщении ведомства, решение принято на основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации".

Ранее редакция "Нашай нiвы" сообщила о возможном задержании главреда издания Егора Мартиновича.

"Мы допускаем, что в этот момент он (Мартинович – Смартпресс) может быть задержан, поскольку читатели сообщают, что в здании, где он находился, видели сотрудников ГУБОПиК", - отметили в редакции.