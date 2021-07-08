Источник материала: Смартпресс

Сайт "Нашай Нівы" недоступен, отсутствует связь с некоторыми сотрудниками редакции, в том числе главным редактором Егором Мартиновичем, сообщила редакция издания в своей телеграм-канале.

"Мы допускаем, что в этот момент он (Мартинович – Смартпресс) может быть задержан, поскольку читатели сообщают, что в здании, где он находился, видели сотрудников ГУБОПиК", - отметили в редакции.