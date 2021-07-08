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В Беларуси теперь недоступен и “зеркальный” сайт Еврорадио

08.07.2021 11:07 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

В Беларуси заблокировали “зеркальный” сайт Еврорадио - euroradio.pl, сообщила редакция в своем телеграмм-канале. 

“Читатели начали жаловаться на проблемы с доступом 7 июля. Они видели сообщение: “Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь”. - говорится в сообщении.

Ранее, 5 июля 2021 решением белорусского правительства закрыт корпункт “Еврорадио” в Беларуси, а с августа 2020 года на территории страны заблокирован основной сайт euroradio.fm.


 
 
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В Беларуси заблокировали “зеркальный” сайт Еврорадио - euroradio.pl, сообщила редакция в своем телеграмм-канале.  “Читатели начали жаловаться на...
 
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