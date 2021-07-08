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В Токио ввели чрезвычайное положение. Оно охватит и период Олимпиады

08.07.2021 11:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. Олимпийские игры в Токио пройдут в условиях чрезвычайной ситуации. Власти ввели режим ЧС на фоне непростой эпидобстановки в городе и распространения штамма «Дельта» COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Токио ввели чрезвычайное положение. Оно охватит и период Олимпиады

Мера будет действовать с 12 июля по 22 августа. В этот период предполагается ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений.

В Токио ввели чрезвычайное положение. Оно охватит и период Олимпиады

Кроме того, число участников массовых мероприятий теперь не должно превышать 5 тысяч. Как такое правило повлияет на сценарий Олимпиады, станет известно после встречи организаторов Игр. Ранее они заявляли, что в случае введения режима ЧС местных болельщиков на стадионы, скорее всего, не пустят.

 
 
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Новости Японии. Олимпийские игры в Токио пройдут в условиях чрезвычайной ситуации. Власти ввели режим ЧС на фоне непростой эпидобстановки в городе и...
 
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