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В Токио ввели чрезвычайное положение. Оно охватит и период Олимпиады
Источник материала: СТВ
Новости Японии. Олимпийские игры в Токио пройдут в условиях чрезвычайной ситуации. Власти ввели режим ЧС на фоне непростой эпидобстановки в городе и распространения штамма «Дельта» COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мера будет действовать с 12 июля по 22 августа. В этот период предполагается ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений.
Кроме того, число участников массовых мероприятий теперь не должно превышать 5 тысяч. Как такое правило повлияет на сценарий Олимпиады, станет известно после встречи организаторов Игр. Ранее они заявляли, что в случае введения режима ЧС местных болельщиков на стадионы, скорее всего, не пустят.
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Новости Японии. Олимпийские игры в Токио пройдут в условиях чрезвычайной ситуации. Власти ввели режим ЧС на фоне непростой эпидобстановки в городе и...
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