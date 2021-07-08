«Когда правительству не надо свидетельствовать стабильность в телевизоре, оно оценивает потери экспорта в 3–4 млрд»

Источник материала: Салiдарнасць

Как бы ни старались враждебные внешние силы ущемить белорусскую экономику, у белорусских властей все равно получится лучше. Телеграм-канал Письма к дочери — о разнице между тем, что декларируют власти и реальных расчетах.

— Все-таки свидетельствовать стабильность в телевизоре – это тебе не подсчитывать альтернативную прибыль от санкций. Торговать стабильностью в телевизоре весело, а считать уже не очень.

Вот за июнь резервы Нацбанка упали почти на 370 миллионов долларов. И заметь, это случилось даже после того, как Россия перечислила наконец давно обещанные 500 миллионов. Конечно, российские 500 миллионов формально никакого отношения к резервам не имеют. Потому что их выдали, чтобы платить по российским же долгам. Но фактически-то некоторая взаимосвязь прослеживается. Потому что карман – один. И если бы этого кредита не было, то платить пришлось бы своими деньгами. И резервам не поздоровилось бы еще больше.

А ведь в июне и санкций считай почти никаких не было. Даже американские против Нафтана только начали входить в полную силу. А новые европейские действовали преимущественно в режиме отложенных ожиданий. И получается, даже этого хватило, чтобы белорусские резервы почувствовали некоторую неуверенность в своем светлом будущем. Собственно, Нацбанк об этом предупреждал еще на прошлой неделе, когда говорил о падении валютной выручки от экспорта.

Вот, на днях один канал, чьё имя лучше не произносить вслух, чтобы не вызвать нечаянно демона белорусских правоприменительных практик, опубликовал отчет о командировке в Россию министра кажется иностранных дел. И, учитывая стилистику документа, а также особое внимание вопросам аккредитации журналистов ТАСС, нет никаких оснований сомневаться в подлинности этого командировочного отчета.

Так со своими российскими коллегами МИД поделился тем, что нам с тобой знать не положено: правительственной оценкой постсанкционных убытков. И вот, когда правительству не надо свидетельствовать стабильность в телевизоре, оно оценивает потери экспорта в 3–4 миллиарда долларов. Что наверняка ближе к реальности, чем все афоризмы премьера Головченко.

Я бы даже сказал, что это настолько близко к реальности, насколько вообще возможно посчитать. Потому что, какими бы скрытыми достоинствами ни обладало правительство Головченко, уж альтернативную прибыль оно может посчитать лучше, чем мы с тобой. В отличие от нас оно точно знает, какие, где, а главное, когда, контракты у него заканчиваются.

Но, даже правительство Головченко, при всех своих неочевидных талантах и способностях, не могло посчитать все косвенные последствия санкционного стимулирования экономического роста. Как ты посчитаешь то, чего нельзя предвидеть? Вон какой-то немецкий банк начал отклонять вполне невинные платежи в Беларусь, чтобы не нарваться на неприятные для себя последствия. И Бог весть, сколько других банков и компаний захотят минимизировать свои риски по такому же образцу.

При этом белорусские власти даже не успели еще запустить обещанные контрсанкционные механизмы. А ведь как бы ни старались враждебные внешние силы ущемить белорусскую экономику, у белорусских властей все равно получится лучше. Потому что они точно знают в каком месте ее надо щемить.