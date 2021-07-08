«На свалках хорошо — чайки кричат, будто на море». Пост дня: правила жизни бомжа Бори на Окрестина

Источник материала: KYKY

Ведущий Денис Дудинский, который покинул Беларусь из-за преследования, до этого успел провести несколько недель на Окрестина. За последний год в тюрьмах и СИЗО нашей страны можно было встретить абсолютно разных людей – но и «завсегдатаи» оттуда не исчезли. Так Денис познакомился с Борей – о котором и написал свой пост .

В камере ЦИП на Окрестина я оказался вместе с Борей. Боря был бомжом: ни жилья, ни работы, ни семьи. Лет ему было за 50 – так, во всяком случае, он выглядел. Низкий хриплый голос, испитое лицо, шаркающая походка, проплешина на голове. Он был очень чистоплотным и аккуратным, постоянно стирал какие-то свои тряпочки, вещи перед сном развешивал на нары с какой-то особой любовью, а свой скарб хранил в идеально сложенном виде.

Себя и таких как он, кто промышляет по магазинам, Боря называл «крадуны». Не воры, не грабители, а именно крадуны! Есть в этом слове что-то мультяшное.

А ещё Боря был очень скромным. Когда мы – я и другие сокамерники – распаковывали свои передачи с воли и выкладывали всё на общий стол, Боря сидел в сторонке, смотрел на всё это ликование и митусню, хрипло посмеивался и категорически отказывался разделить с нами пир: «Ай, не хочу...» Разумеется, мы буквально заставляли его принять угощение, целое представление разыгрывали: «О, великий Нехочуха Борис, прими от нас это подношение!» Сами хохочем, а Боря смущается, кроет нас матом, но смеётся и дары принимает.

А вечером после отбоя мы укладывались по нарам и Боря поучал нас, рассказывал о правилах жизни. Вот они:

1) Если крадёшь что-то в магазине, следи за тем, чтобы не набрать больше, чем на 200 с чем-то рублей (точную сумму не помню), так как иначе это уже уголовка;

2) Если украл что-то очень хорошее и дорогое – коньяк, там, балык или икру – не пей и не ешь: тебе же всё равно, что есть или пить. Продай это за треть цены, а на вырученные деньги можешь шиковать неделю;

3) Если украл, а тебя засекли, не надо пытаться убежать. Просто остановись и выложи всё из карманов; в противном случае это будет грабёж и уже совсем другая статья;

4) Зимой, когда совсем холодно, не смей ночевать на теплотрассах, в подъездах у батарей и в других тёплых местах. А то получается, поспал несколько часов при +20, а потом рано утром сразу на улицу на -20, а одежда-то совсем тонкая – сразу воспаление. А болеть никак нельзя, так как ни к одной поликлинике не приписан и ни одна больница просто так не возьмёт;

5) Самое опасное – промочить ноги. Самая главная вещь – сухие носки;

6) На свалках уже давно делать нечего. Ничего хорошего и ценного туда уже не привозят – сортировка, мать её...

Но на свалках хорошо – дышится легко, воздух, люди хорошие, чайки кричат, как будто ты на море. «В детстве с родителями на море несколько раз ездил. До сих пор помню, как оно там», – спешит добавить Боря.

7) Будь добр к людям. Увидел, что кто-то кошелёк обронил, не бери себе, а подними и верни человеку. Деньги эти тебя богаче не сделают, а совесть свою попортишь, жалеть потом будешь. Людского не бери. В магазинах бери, а у человека не бери;

В парке Челюскинцев где-то (а я знаю, где конкретно, только, разумеется, не скажу) неглубоко лежит ничейный толстый медный кабель, метров 100. А это аж под 2 тысячи долларов. Мы с Борей сговорились, что вместе «пойдём на кабель», а деньги разделим пополам. Только я решил, что не пойду, пусть всё достанется Боре.

9) Как в камере закипятить воду на полотенце? Просто отрываешь полоску от тюремного вафельного полотенца и поджигаешь. Эти полоски горят хорошо, практически без запах и дыма. Одной как раз хватает, чтобы закипятить полкружки воды. А целостность полотенец никто не проверяет;

10) Когда выводят на прогулку и дают покурить, сразу затягиваться нельзя. Сначала нужно просто постоять, подышать воздухом, помять сигарету пальцами, а потом уже, неспеша затянуться – воля спешки не терпит и очень ревнивая;

11) Настойка боярышника – зло, бьёт по внутренним органам, особенно по мозгам. Все самые большие глупости в жизни люди творят «под боярышником – шо дурные». А вот два флакончика на бутылку водки – само то. И вкус приятный, и полезно.

12) В сезон на всяких подсобных работах можно заработать до 50 рублей в день! На мой вопрос: «Так, а почему не работаешь там?» Боря ответил:

«Я что чудик какой что ли? Свободу за 50 рублей продавать? Не, свобода гораздо дороже стоит, у них столько денег не будет». И смеётся.

А потом Борю перевели в другую камеру, и я его больше не видел. Впопыхах я даже забыл спросить у него, где и как его потом найти. Хотя, зачем?.. Но я успел подарить ему байку. Такую чёрную, с капюшоном и на молнии. Теперь она у Бори. Пусть ему будет хорошо.