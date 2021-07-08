Как собрать доходный портфель акций и не сойти с ума?

Источник материала: ProBusiness



Фото: uspeshnick.ru

Современная ситуация на белорусском финансовом рынке все чаще заставляет задаваться вопросом: что делать со своими сбережениями, когда ставки по депозитам и облигациям едва ли перекрывают риски? Вместе с инвестиционной платформой ТехноИнвест узнали, как инвестирование может решить эту дилемму и какие инструменты помогут сориентироваться даже новичку.

Итак, что можно делать со сбережениями?

Есть классический вариант — «положить деньги под матрас» до лучших времен. Правда, здесь в борьбу за сохранность капитала вступает безжалостная инфляция.

Тогда можно отправить свои кровные на фондовый или внебиржевой рынок «Форекс». Благо предложений подобных услуг у нас уже достаточно.

Но, опять же, — страшно… Да, из каждого «утюга» доносится, что «на восстановлении после COVID-кризиса акции мировых компаний значительно выросли». Но рисков потерять часть капитала все равно немало, особенно если слова в духе «технический анализ», «мультипликаторы» и «финансовая отчетность по форме 10-Q» в лучшем случае вызывают у вас зевоту.

Выход один: прокачивать свои знания и… использовать передовые и удобные технологии для заботы о своих деньгах.

А с чего начать?

Не обязательно садиться и штудировать все подряд источники об инвестировании. Возможно, будет гораздо полезнее, если в вашем смартфоне появится персональный финансовый помощник.

Например, стоит попробовать бот в мессенджере Telegram — ТехноAI от ОАО «Технобанк» и его инвестиционной платформы ТехноИнвест .

ТехноAI помогает:

Находить самые перспективные фондовые инструменты

Анализировать данные об инвестиционных операциях крупнейших мировых инвесторов

Находить устойчивые драйверы роста акций с помощью анализа Big Data

Составлять сбалансированный по риску инвестиционный портфель

Ориентироваться в том, как управлять собранным портфелем.

А еще инвесторы на платформе ТехноИнвест бессрочно освобождены от уплаты подоходного налога.

Что это за платформа такая?

Это сервис от ОАО «Технобанк», который появился в Беларуси в 2019 году. Он представляет собой платформу, на которой собраны все инструменты для инвестирования.

Пользователи могут круглосуточно самостоятельно инвестировать более чем в 1800 финансовых инструментов. И при этом не нужно никуда дополнительно обращаться. Все этапы, от идентификации до совершения первой операции и вывода полученного результата на свой счет, можно провести без посещения банка.

Платформа предлагает выгодные финансовые условия:

Доступны максимально прибыльные спреды от 0 пунктов

Отсутствует отрицательный баланс

Высокая ликвидность

Выплата дивидендных корректировок.

Так как это работает?

Для составления портфеля бот ТехноAI уже сейчас может предложить на выбор четыре различные стратегии (еще больше стратегий уже на подходе).



Фото: архив компании

Для каждой стратегии автоматизированная система проводит отбор акций, состоящий из трех этапов:

Рейтинговый. По определенному алгоритму, основанному на поиске зарождающихся или развивающихся трендов в акции, а также на анализе амплитуды размаха ценовых колебаний инструмента составляется топ наиболее привлекательных активов

По определенному алгоритму, основанному на поиске зарождающихся или развивающихся трендов в акции, а также на анализе амплитуды размаха ценовых колебаний инструмента составляется топ наиболее привлекательных активов Статистический. На этом этапе при помощи Big Data рейтинг повторно фильтруется с целью поиска новых или еще значительно не реализованных устойчивых паттернов в каждой отдельной акции. Такие паттерны могут включать в себя элементы как технического, так и фундаментального анализа

На этом этапе при помощи Big Data рейтинг повторно фильтруется с целью поиска новых или еще значительно не реализованных устойчивых паттернов в каждой отдельной акции. Такие паттерны могут включать в себя элементы как технического, так и фундаментального анализа Составление портфеля. Из топа полученного списка инструментов и на основе анализа волатильности составляется портфель, в котором выравнивается уровень риска по каждому отдельному активу.

В результате ТехноAI предложит перечень и количество акций для инвестирования с учетом комиссии платформы ТехноИнвест .

Фото: архив компании

Такой же алгоритм используется и при отборе отдельных идей по акциям. Новые идеи появляются несколько раз в неделю и оказываются в смартфоне пользователя перед открытием рынков.

Как потом управлять портфелем?

Примерно один раз в месяц происходит пересмотр состава портфеля. Алгоритм бота оставляет в портфеле активы, которые еще не реализовали свой потенциал и продолжают отвечать критериям первичного отбора, и при необходимости заменяет инструменты, которые утратили свой потенциал или имеют более перспективные альтернативы. Структура портфеля выравнивается для поддержания паритета риска по позициям.

Также преждевременно могут быть закрыты отдельные позиции портфеля, если:

Что-то пошло не так и необходимо зафиксировать убыток

Все пошло как надо и нужно зафиксировать прибыль

Есть признаки значительной коррекции рынка, все позиции портфеля могут быть экстренно закрыты.

ТехноAI сообщит о каждом необходимом действии с портфелем.

Что же там за стратегии?

ТехноAI может предложить несколько стратегий для инвестирования:

1. Миллиарды. Ежеквартально американские институциональные инвесторы, под управлением которых находится капитал, превышающий $ 100 млн, отчитываются в Комиссию по ценным бумагам о совершенных инвестиционных операциях. Данные из таких отчетов становятся источником информации для математических и статических алгоритмов оценки акций.

Так, алгоритмы анализируют портфели множества миллиардеров, среди которых Уоррен Баффет, Билл Гейтс, Джордж Сорос и др.

При этом при скоринге акций дополнительный вес придается тем активам, которые находятся в портфелях нескольких инвесторов-миллиардеров одновременно, т.к., согласно статистике, чем больше миллиардов владеют акциями компании, тем выше Win Rate сделок с таким активом.



Фото: unsplash.com

2. Хакер роста. Для данной стратегии отбираются так называемые акции роста — те, что растут темпами, опережающими средний рыночный или секторальный рост. Как правило, к акциям роста относятся компании с высокими мультипликаторами, работающие в инновационных отраслях и обладающие устойчивым положением на рынке. Такие компании редко платят дивиденды.

Базовые критерии алгоритмов для отнесения актива к данной стратегии: определенные показатели прибыли на акцию (EPS), выручки, цены на прибыль (P/E), цены к балансовой стоимости (P/BV), цены на выручку (P/S).

3. Ценность. Для данной стратегии отбираются так называемые акции стоимости — это фундаментально сильные, но недооцененные рынком ценные бумаги, от которых инвесторы ожидают возвращения к справедливой оценке. Такие компании платят хорошие дивиденды.

Базовые критерии алгоритмов для отнесения актива к данной стратегии: определенные показатели прибыли на акцию (EPS), выручки, цены к балансовой стоимости (P/BV). Также для отбора применяется ряд дополнительных факторов.

4. Как Баффет. Уоррен Баффет. Человек-легенда фондового рынка. Единственный член клуба финансовых инвесторов, кто регулярно занимает первые строчки в топе «Форбс». Подойдет для инвесторов, желающих диверсифицировать вложения за счет классического подхода к инвестированию в акции стоимости старого доброго американского бизнеса.

5. Отдельные инвестиционные идеи. Бот готовит «предложение дня» по акциям, в которые интересно инвестировать прямо сейчас, с указанием потенциала роста или ценового уровня, при котором идея становится неактуальной.

Сколько можно заработать?

В первую очередь предупредим, что результаты прошлого естественным образом не гарантируют получения таких же результатов в будущем. Любые операции с финансовыми инструментами несут в себе риск частичной потери капитала.

Если такой дисклеймер не вводит вас в ступор, то для примера можете взглянуть на график изменения стоимости портфеля «Ценность», собранного в середине января 2021 года, для капитала в $ 10 000 без учета комиссий платформы в сравнении с динамикой индекса S&P500:



Фото: архив компании

Результаты по другим портфелям вы без труда найдете внутри ТехноAI .

И сколько это стоит?

Сам бот полностью и без остатка бесплатен для пользователей платформы ТехноИнвест .

Как завести себе такого помощника?

Нужно выполнить всего два простых шага:

Переходите в бот по ссылке

Для активации жмите кнопку «Начать/Запустить» внутри бота и следуйте его инструкциям.

Когда бот активирован, можно приступать к инвестированию:

Выбрать понравившуюся стратегию для портфеля или подписаться на отдельные инвестиционные идеи

Указать сумму, которую вы готовы инвестировать

Получить актуальный состав портфеля для инвестирования

Проверять обновления по вашему портфелю, которые будет высылать бот. Он сам подскажет, когда и какие акции нужно купить или продать.

Все портфели доступны в меню с иконкой «Портфель», а отдельные идеи — в меню «Акции».

Фото: архив компании

Если возникают какие-то вопросы, можно попросить помощи у поддержки в меню бота по кнопке «Помощь».

И еще. Рекомендуем прямо сейчас подписаться на тelegram-канал ТехноИнвест по ссылке . Там можно не только подробнее узнать о стратегиях и фишках бота, но также получить массу полезной и актуальной информации о фондовых рынках, узнать секреты мировых звезд инвестиций и изучить обучающие материалы, с помощью которых инвестиции уже не будут казаться такими пугающими.

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