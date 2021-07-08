Смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода расследуют в Витебске

Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии в областном центре, сообщили БЕЛТА в СК.

"По данным следствия, 2 июля 20-летний молодой человек, управляя мотоциклом Honda, двигался по улице Воинов-Интернационалистов в Витебске. Около 23.15 вблизи дома №37 он наехал на 66-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате пешеход, водитель и 19-летняя пассажирка мотоцикла с травмами были госпитализированы. Утром 3 июля 66-летний мужчина скончался", - рассказали в ведомстве.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, которые поручены УГКСЭ по Витебской области.

Чтобы установить обстоятельства произошедшего и найти свидетелей ДТП, следователи просят граждан, располагающих подобными сведениями, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области (+37533) 399-80-44 (круглосуточно).-0-