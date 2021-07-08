Могилевчанка украла породистую собаку и продала ее через интернет

Источник материала: БелТА

8 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанка украла чужую породистую собаку и продала ее другим людям через интернет, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"В милицию обратилась 29-летняя жительница областного центра. Во время прогулки у нее украли домашнего питомца - собаку породы бигль, стоимость которой равна Br500. Инцидент произошел у одного из домов по ул.Жемчужной", - рассказали в УВД.

Правоохранители выяснили, что чужое домашнее животное забрала 37-летняя продавщица одного из магазинов города. Оказалось, что пес нередко гулял без поводка вокруг дома: собаку дрессировали и она никогда не отходила далеко от хозяйки. "Однако на этот раз питомец зашел за здание, где его заметила идущая мимо могилевчанка, которая и забрала собаку с собой. Пока владелица пса расклеивала объявления о пропаже четвероногого любимца, на ошейнике которого к тому же были написаны ее имя и телефон, другая жительница областного центра разместила в интернете объявление о продаже собаки за Br80. Вскоре нашлись доверчивые покупатели, которые заплатили за чужую собаку указанную сумму", - рассказали в УВД.

Сейчас в отношении женщины, укравшей собаку, возбуждено уголовное дело. Следствие дало правовую оценку.-0-