Сайт «Нашай нівы» заблокирован. Главный редактор, вероятно, задержан

Утром 8 июля перестал открываться сайт «Нашай нівы» . Как сообщило Министерство информации, ресурс заблокирован на основании уведомления Генеральной прокуратуры.





В сообщении Мининформа говорится о том, что на сайте nn.by размещена информация, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 закона «О средствах массовой информации».

Телеграм-канал «Нашай нівы» сообщает, что в здании, где находится редакция издания, видели сотрудников ГУБОПиК.

«Мы не можем связаться с некоторыми сотрудниками редакции, в том числе с главным редактором Егором Мартиновичем. Мы допускаем, что в данный момент он может быть задержан», — говорится в сообщении.

Получить оперативный комментарий в МВД БелаПАН не удалось — пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова не отвечает на звонки.