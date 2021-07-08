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Минздрав РБ обещает обезличивать электронные данные пациентов

08.07.2021 11:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минздрав Беларуси обещает обезличить медицинские и иные персональные электронные данные пациентов в рамках создаваемой эксплуатации Централизованной информационной системы здравоохранения.

Об этом говорится в комментарии ведомства к постановлению №64 от 28 мая 2021 года.

Документом утверждена инструкция о порядке обезличивания персональных данных лиц, которым оказывается медпомощь.

«Предметом правового регулирования постановления является установление порядка обезличивания персональных данных лиц, которым оказывается медицинская помощь, осуществляемого в рамках эксплуатации Централизованной информационной системы здравоохранения», - говорится в комментарии.

«ЦИСЗ представляет собой интегрированную информационную систему, обеспечивающую хранение и обработку медицинской информации в области здравоохранения. В нее включены базы (банки) данных, реестры (регистры) в здравоохранении, единый электронный архив мединформации о пациентах, иные информационные ресурсы, государственной статистики здравоохранения… Основной элемент системы – электронная медицинская карта пациента», - разъясняет Минздрав.

Создание платформы реализуется в рамках Соглашения о займе (проект «Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь») между Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития, ратифицированном Законом Республики Беларусь от 10 апреля 2017 г. № 21.

В комментарии отмечается, что решение об обезличивании данных позволяет продолжить реализацию проекта.

 
 
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Минздрав Беларуси обещает обезличить медицинские и иные персональные электронные данные пациентов в рамках создаваемой эксплуатации Централизованной...
 
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