Лукашенко: Сотрудники МЧС должны быть готовы к ликвидации ЧС после деструктивных и экстремистских действий

Источник материала: Смартпресс

Работники МЧС должны быть готовы к ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть вследствие деструктивных действий и экстремистских проявлений, заявил в четверг президент Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Лукашенко, помимо того, работникам МЧС надо повысить эффективность работы по предупреждению пожаров, аварий и предотвращению гибели людей от них.

Он также дал напутствия пограничникам, отметив, что они в своей службе должны учитывать рост числа провокаций со стороны сопредельных государств.

“С учетом нарастания военной активности у границ Беларуси, увеличения числа провокаций со стороны сопредельных государств, роста трансграничной преступности необходимо поддерживать высокий уровень боевой готовности и подготовки личного состава, своевременно выявлять, пресекать противоправную деятельность на пограничных рубежах", - сказал Лукашенко.

Основные задачи офицеров спецслужб - выявление подготовки актов терроризма, экстремизма, массовых беспорядков, национальной и религиозной розни и принятие мер по их нейтрализации, предотвращение попыток причинения деструктивными силами ущерба экономике и другим сферам, добавил он.

Приоритетами в работе сотрудников милиции названы повышение уровня профессиональной подготовки при выполнении задач в особых условиях, соблюдении законности и справедливого отношения к гражданам.

Что касается военных, экзаменом для них в ближайшее время станет совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021". “Это будет очередной значимый шаг в подготовке Вооруженных сил и совершенствовании действующей системы обеспечения военной безопасности государства”, - отметил Лукашенко.