Более 1,5 тыс. нелегалов пересекли белорусско-литовскую границу с начала года

Источник материала: Смартпресс

По данным на утро 8 июля 2021 года при незаконном пересечении белорусско-литовской границы были задержаны еще 93 мигранта, сообщает Госпогранслужба Литвы.

В общей сложности в этом году на границе с Беларусью задержаны уже 1 тыс. 509 человек. Это в 18 раз больше, чем за весь 2020 год.

Накануне 7 июля стало известно, что Литва намерена построить барьер на границе с Беларусью для сдерживания потока мигрантов, а к охране границы будет привлечена армия.

"Мы начнем строить дополнительный физический барьер, который разделит Литву и Беларусь, и это станет явным знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов", - сказала она. Глава правительства также отметила, что страна задействует армию для усиления патрулирования на границе”, - заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

Неделю назад правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию из-за потока мигрантов и усилило охрану участка границы с Беларусью.