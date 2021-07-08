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Более 1,5 тыс. нелегалов пересекли белорусско-литовскую границу с начала года

08.07.2021 11:51 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

По данным на утро 8 июля 2021 года при незаконном пересечении белорусско-литовской границы были задержаны еще 93 мигранта, сообщает Госпогранслужба Литвы. 

В общей сложности в этом году на границе с Беларусью задержаны уже 1 тыс. 509 человек. Это в 18 раз больше, чем за весь 2020 год. 

Накануне 7 июля стало известно, что Литва намерена построить барьер на границе с Беларусью для сдерживания потока мигрантов, а к охране границы будет привлечена армия. 

"Мы начнем строить дополнительный физический барьер, который разделит Литву и Беларусь, и это станет явным знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов", - сказала она. Глава правительства также отметила, что страна задействует армию для усиления патрулирования на границе”, - заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

Неделю назад правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию из-за потока мигрантов и усилило охрану участка границы с Беларусью.

 
 
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По данным на утро 8 июля 2021 года при незаконном пересечении белорусско-литовской границы были задержаны еще 93 мигранта, сообщает Госпогранслужба Литвы.  ...
 
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