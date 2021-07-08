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Лукашенко назначил Валерия Иванова управделами президента
08.07.2021 11:51 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Валерий Иванов, ранее возглавлявший Белкоопсоюз, назначен управляющим делами президента, сообщает госагентство
Ранее должность управделами занимал Виктор Шейман. Он ушел в отставку в начале июня.ктор Шейман. Он ушел в отставку в начале июня.
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Валерий Иванов, ранее возглавлявший Белкоопсоюз, назначен управляющим делами президента, сообщает госагентство БелТА. Ранее должность...
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