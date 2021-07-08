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Лукашенко назначил Валерия Иванова управделами президента

08.07.2021 11:51 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Валерий Иванов, ранее возглавлявший Белкоопсоюз, назначен управляющим делами президента, сообщает госагентство БелТА.

Лукашенко назначил Валерия Иванова управделами президента

Ранее должность управделами занимал Виктор Шейман. Он ушел в отставку в начале июня.ктор Шейман. Он ушел в отставку в начале июня.

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Валерий Иванов, ранее возглавлявший Белкоопсоюз, назначен управляющим делами президента, сообщает госагентство БелТА. Ранее должность...
 
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