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«Просто соскользнул, ребёнок погиб». Чем опасны надувные матрасы?

08.07.2021 12:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Игорь Николаевич, давайте поговорим про надувные матрасы, потому что сейчас мы часто слышим, что лучше плавать без них.

«Просто соскользнул, ребёнок погиб». Чем опасны надувные матрасы?

Игорь Филиппов, ведущий специалист Республиканского совета ОСВОД:
Матрас предназначен для того, чтобы на нем лежать и загорать. Он не предназначен, чтобы на нем плавали по водоемам, поэтому категорически на нем не стоит плавать. Был случай, когда мама запустила ребенка на матрасе поплавать, ветром его сдуло, и он просто соскользнул. Он даже не упал, он просто соскользнул, и ребенок погиб.

«Просто соскользнул, ребёнок погиб». Чем опасны надувные матрасы?

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:
Все производители, в том числе с точки зрения подстраховки и в том числе чтобы упредить трагедию, прямо в инструкциях и пишут, что он не предназначен для купания. Это означает, что в случае чего ты все это делаешь на свой страх и риск, рискуя своей жизнью и здоровьем. Все производители честно об этом предупреждают – не предназначено для купания.

Алена Родовская:
Я думаю, что не все честно это читают. Покупая ту или иную вещь в магазине, мы привыкли доверять: раз она на прилавках, значит можно этому доверять.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
А как же фотографии на коробках матраса? Они все в воде.

«Просто соскользнул, ребёнок погиб». Чем опасны надувные матрасы?

Игорь Филиппов:
Если мы берем эти яркие, красивые матрасы – дельфинчики, зверушки, конечно, они доставляют ребенку очень большую радость, поэтому убедительная просьба мамам, папам – стоять рядом, на расстоянии вытянутой руки, и следить за ребенком.

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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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