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В Гаити ликвидировали наёмников, причастных к убийству президента. В стране ввели военное положение

08.07.2021 12:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Гаити. В Гаити ликвидированы четыре наемника, причастные к убийству президента страны. Еще два подозреваемых задержаны и сейчас дают показания. Взятые в заложники трое полицейских освобождены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гаити ликвидировали наёмников, причастных к убийству президента. В стране ввели военное положение

Напомним, глава Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате вооруженного нападения на его резиденцию. Огнестрельные ранения получила также супруга президента. В критическом состоянии ее доставили для лечения в США. В момент нападения подозреваемые выкрикивали, что являются сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками. Однако эту версию практически сразу опровергли.

Убиты президент Гаити и первая леди страны

В Гаити ликвидировали наёмников, причастных к убийству президента. В стране ввели военное положение

В Гаити ввели военное положение. Объявлен двухнедельный траур.

Ожидается, что сегодня ситуацию в стране обсудят на экстренном заседании Совбеза ООН.

 
 
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Новости Гаити. В Гаити ликвидированы четыре наемника, причастные к убийству президента страны. Еще два подозреваемых задержаны и сейчас дают показания. Взятые в...
 
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