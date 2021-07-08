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Команда TUT.BY запустила новое медиа — Zerkalo.io

08.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Zerkalo.io не будет полной копией заблокированного портала.

«Мы хотим, чтобы вы могли и дальше получать объективную информацию о ситуации в стране, не боясь протоколов, штрафов и суток, если TUT.BY признают экстремистским. Поэтому, выбирая между вашей безопасностью и любимым брендом, мы выбрали первое», — говорится в заявлении редакции.

Zerkalo.io не будет полной копией заблокированного портала с точки зрения количества новостей и охваченных тем. Журналисты оставили лишь то, что считают главным прямо сейчас: социальную сферу, политику, экономику и аналитику. Культура, спорт и происшествия тоже будут, но в меньших объемах.

Команда TUT.BY запустила новое медиа — Zerkalo.io

Предполагается, что со временем соцсети TUT.BY станут соцсетями Zerkalo.io. Если этот сайт тоже забанят, читать его можно будет через VPN.

 
Теги: Новости
 
 
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Zerkalo.io не будет полной копией заблокированного портала.
 
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