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Игорь Ильяш встретился с Катериной Андреевой в колонии: «Наша любовь сильнее этого мракобесия и долговечней диктатуры»

08.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Журналист получил краткосрочное свидание с женой после ее перевода в колонию. Встреча проходила через стекло и длилась четыре часа.

Игорь Ильяш встретился с Катериной Андреевой в колонии: «Наша любовь сильнее этого мракобесия и долговечней диктатуры»

— Мы уже почти 8 месяцев лишены возможности обнять друг друга, поцеловать или хотя бы просто взяться за руки, — рассказал о прошедшем свидании Игорь Ильяш.

Катя была в стандартном казенном платье с нашитой на груди желтой биркой. На бирке — ее снимок, статья, по которой она осуждена, даты пребывания под стражей. Катю распределили на общие работы на швейное производство, они отшивают трикотажные изделия для силовиков: шапки, погоны, джемперы, мелкие детали одежды. Сейчас она работает помощницей швеи, период обучения новой специальности еще не закончился.

Катя сильно устаёт, свободного времени практически нет — именно поэтому она в очередной раз просила извиниться за то, что не может ответить на все письма. Взысканий у нее не было. На отношение к себе со стороны администрации колонии не жалуется. Что касается бытовых условий, то они существенно лучше, чем в жодинском СИЗО и на Володарке. 

Катя заметно похудела, но это не болезненная худоба. Выглядит она, с учётом ситуации, хорошо. А главное — держится твердо и уверенно. Она убеждена в верности своего пути. Сказала, что ни при каких обстоятельствах не станет писать прошение о помиловании. Это её принципиальная позиция.

Наше свидание длилось почти четыре часа — дольше, чем встречи в Жодино и на Володарке вместе взятые. За эти четыре часа я успел испытать богатую гамму чувств и эмоций. С одной стороны — горечь от того, что ты не можешь даже прикоснуться к любимому человеку, который находится в плену уже 234 дня. Понимание того, что ты сейчас отсюда уйдешь и вернешься домой, а она - останется за колючей проволокой. С другой стороны — счастье просто видеть Катю и разговаривать с ней. Вдохновляющее ощущение полного взаимопонимания и совершенной гармонии внутри нашей Вселенной.

Это свидание в очередной раз убедило меня, что мир, который мы создали в наших отношениях, переживет любые испытания. Наша любовь сильнее этого мракобесия, сильнее любых судов и спецслужб, крепче тюремных стен и решеток. И конечно уж долговечней диктатуры.

В конце свидания, когда мы уже прощались, у нас обоих на лицах оставались искренние улыбки.

 
 
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Журналист получил краткосрочное свидание с женой после ее перевода в колонию. Встреча проходила через стекло и длилась четыре часа.
 
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