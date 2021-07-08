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Чалый: «Это приговор не Виктору Дмитриевичу, это приговор всей стране, всему будущему»

08.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Независимый эксперт о суде над Бабарико и «руке Москвы».

Чалый: «Это приговор не Виктору Дмитриевичу, это приговор всей стране, всему будущему»

— Мы же знаем, что в действительности никакого ущерба там нет и вообще никакого состава преступления там нет, — прокомментировал Чалый приговор Виктору Бабарико на своем канале. — Я читал обвинительное заключение. Преступность группы, все квалифицирующие признаки заключаются в описании элементарной бизнес-структуры, но в глазах властей почему-то это считается преступлением, тянущим на 14 лет колонии.

Независимый эксперт считает приговор Виктору Бабарико символичным и объясняет, чем Бабарико так разозлил власть.

— На самом деле, это приговор не Виктору Дмитриевичу, это приговор всей стране. Потому что, если анализировать то, за что он получил срок, то это не только и не столько за то, что он выдвигался кандидатом в президенты.

Как только он заявил о выдвижении, стало понятно, что это человек, который гарантировано, если будет зарегистрирован, побеждает Лукашенко. Именно в этом состояло его преступление.

С самого начала было понятно, что он — кандидат надежды, который имеет все шансы победить. К нему в команду пошли люди, которые так или иначе знали его не по словам, а по его делам.

Вспомните, он говорил в последнем слове, что ему вменяют в вину то, что он совместно с клиентами делал бизнес, который позволял зарабатывать и банку, и им. Он работал на длинную перспективу, на увеличение клиентской базы и, естественно, на развитие государства. Именно независимый средний класс, который и стал движущей силой этой революции, все люди из культурной среды моментально пошли за ним.

Вот в этом увидел угрозу Лукашенко, в появлении нового класса людей, которые не зависят от него, которые не нуждаются в том, чтобы просить что-то от государства. Это люди, которые делали прекрасную Беларусь будущего. Это приговор не Виктору Дмитриевичу, который создавал эту Беларусь будущего, и на посту председателя правления «Белгазпромбанка», и, участвуя во множестве культурных проектов, и в том, что он планировал делать кандидатом на посту президента. Это приговор всему будущему. И он действительно показывает, что Лукашенко — ментально и психологически человек из прошлого, человек очень архаического мышления, — говорит Чалый.

Он делает еще один очевидный вывод:

— Кстати, все стало понятным и насчет «руки Москвы». Либо ее нет, судя по такому тяжелому приговору, либо, если она есть, то она как-то не работает, что, в принципе, означает одно и то же.

Говоря о белорусско-российских отношениях, аналитик, тем не менее, не считает, что Лукашенко поедет в Крым.

— Я думаю, что в Крым Лукашенко не поедет, а фраза «Путин ждет Лукашенко в Крыму» звучит примерно так, как «Путин ждет Януковича в Ростове».

Я не вижу никакого смысла сейчас признавать оккупацию Крыма по той простой причине, что дорога ложка к обеду. Может быть, каких-то препятствий у Лукашенко уже и не осталось, потому что он теперь считает Украину враждебной страной, но, тем не менее, для России это уже ничего не стоит. Это чисто символический шаг, а для Лукашенко — это часть его харизмы, которую он имел в глазах чиновничества.

Но эта харизма пропала. Сейчас они видят в нем совершенно беспомощную фигуру, которая рассказывает какие-то удивительные небылицы, продолжая в них верить. Он потерял эту харизму, которая называлась внутренней легитимностью, — полагает Чалый.

 
 
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