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В Гомеле легковушка сбила женщину на пешеходном переходе

08.07.2021 12:19 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле легковушка сбила женщину на пешеходном переходе, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

"Вчера около 17.25 27-летний водитель автомобиля "Фольксваген Бор", двигаясь по ул.Жукова в направлении пр.Октября, не предоставил преимущества и сбил 34-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой", - рассказали в ведомстве. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована в больницу.

Госавтоинспекция призывает всех водителей к максимальной внимательности и сосредоточенности за рулем. "Подъезжая к пешеходным переходам, обязательно снижайте скорость и полностью оценивайте дорожную обстановку. Помните, что водитель должен предоставлять преимущество пешеходам, которые пересекают проезжую часть по нерегулируемому или регулируемому пешеходному переходу", - добавили в ведомстве.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Госавтоинспекция призывает всех водителей к максимальной внимательности и сосредоточенности за рулем.
 
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