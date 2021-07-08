Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле легковушка сбила женщину на пешеходном переходе, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

"Вчера около 17.25 27-летний водитель автомобиля "Фольксваген Бор", двигаясь по ул.Жукова в направлении пр.Октября, не предоставил преимущества и сбил 34-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой", - рассказали в ведомстве. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована в больницу.

Госавтоинспекция призывает всех водителей к максимальной внимательности и сосредоточенности за рулем. "Подъезжая к пешеходным переходам, обязательно снижайте скорость и полностью оценивайте дорожную обстановку. Помните, что водитель должен предоставлять преимущество пешеходам, которые пересекают проезжую часть по нерегулируемому или регулируемому пешеходному переходу", - добавили в ведомстве.-0-