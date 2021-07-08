Итальянские обои пытались перевезти через границу по заниженной более чем в 4 раза стоимости

Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партию итальянских виниловых обоев стоимостью около $58 тыс. намеревались незаконно ввезти на территорию Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Грузовое транспортное средство с данным товаром следовало из Литвы через пункт пропуска "Котловка". "К таможенному контролю водитель большегруза представил документы, согласно которым стоимость обоев составляла $14,5 тыс. Только таможенники установили, что реальная стоимость обоев более чем в четыре раза превышает заявленную и составляет около $58 тыс.", - говорится в сообщении Таможни.

По данному факту Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.3 ст.15.5 КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.

Неделей ранее аналогичное нарушение было выявлено также на белорусско-литовской границе - тогда обои и ламинат следовали из Литвы через пункт пропуска "Каменный Лог" по заниженной в три раза стоимости, отметили в таможне.-0-