ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Задержание бесправника в Белыничах закончилось ночной погоней со стрельбой

08.07.2021 12:19 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержание бесправника в Белыничах закончилось ночной погоней со стрельбой. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"Около 00.30 7 июля в Белыничах по требованию ГАИ не остановился автомобиль Volkswagen Passat, - рассказали в ГАИ. - Не реагируя на проблесковые маячки и звуковой сигнал, водитель увеличил скорость и продолжил движение, пытаясь скрыться от погони".

Неоднократные требования сотрудников ГАИ остановиться не принесли результата, поэтому инспекторам пришлось применять оружие и стрелять по колесам.

Правонарушителем оказался 21-летний житель деревни Мокровичи Белыничского района, который никогда не получал водительского удостоверения. Выяснилось, что это его не первая поездка без прав. Итогом ночной поездки стали 4 протокола на максимальную сумму штрафа 76 БВ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Около 00.30 7 июля в Белыничах по требованию ГАИ не остановился автомобиль Volkswagen Passat, - рассказали в ГАИ. - Не реагируя на проблесковые маячки и звуковой сигнал,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Просто соскользнул, ребёнок погиб». Чем опасны надувные матрасы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by