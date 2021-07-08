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Под Рогачевом в столкновении легковушки с лосем пострадал водитель

08.07.2021 12:19 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе водитель легковушки был травмирован после столкновения машины с лосем, сообщили БЕЛТА в МЧС.

7 июля в 22.20 спасателям от гражданки поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля с диким животным возле деревни Виков в Рогачевском районе. "Было установлено, что "Опель Омега" столкнулся с лосем, после чего автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП в автомобиле оказался зажат водитель 1998 года рождения", - рассказали в ведомстве.

Спасатели освободили водителя из авто и передали работникам скорой медицинской помощи. С травмами различной степени тяжести пострадавший был госпитализирован в Рогачевскую ЦРБ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Спасатели освободили водителя из авто и передали работникам скорой медицинской помощи. С травмами различной степени тяжести пострадавший был госпитализирован в...
 
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