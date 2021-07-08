TUT.by стал Zerkalo’м. Редакция за границей

После разгрома портал TUT.by появился в новом формате и по новому адресу Zerkalo.io . Журналисты будут работать за границей, повестка останется белорусской с акцентом на общественно-политическую жизнь.





«Мы — это часть бывшей команды редакции и социальных сетей TUT.вy. Мы — это и вы, наши читатели. Zerkalo.io, как и TUT.вy, можно (и нужно) читать. Мы продолжим публиковать самые важные новости общественно-политической жизни Беларуси», — говорится в сообщении редакции.

Соцсети TUT.вy теперь станут соцсетями Zerkalo.io , со временем они поменяют названия.

TUT.by разгромили. Да здравствует TUT.by!

С 18 мая сайт портал TUT.by заблокирован, 13 сотрудников, включая главного редактора Марину Золотову, задержаны. Команда портала продожила работу в соцсетях и телеграм-канале, у которого более 580 тысяч подписчиков.

Zerkalo.io — новая площадка TUT.by, которая открылась 8 июля, похожа на прежний сайт, но без многих привычных разделов, а их было два десятка.

Как рассказал Naviny.by один из сотрудников портала, новый сайт будут наполнять журналисты, которые находятся за рубежом:

«Это добровольцы, которые уехали из страны и хотят продолжать работу в журналистике, наполнять новостную ленту. Основной упор новостной повестки сделан на общественно-политические события Беларуси. Редакции в привычном виде — с помещением — не будет. Люди объединились виртуально».

За рубежом будет работать около 10% от прежнего штата компании, каждый в той стране, куда уехал. Из соображений безопасности журналистские материалы будут выходить без подписи.

«Для безопасности и спокойствия журналистам важно находиться вне Беларуси. Они, как и раньше, во многом будут полагаться на оперативную информацию, которую присылают пользователи интернета. Для освещения происходящих, например, на улицах событий это, конечно, менее эффективно. С другой стороны, много ли журналистов в Беларуси могут сегодня позволить себе работу в поле? Это, по сути, запрещает и обновленный закон “О средствах массовой информации”. В прямом эфире нельзя освещать несанкционированные массовые мероприятия», — сказал сотрудник портала.

В одном из писем из СИЗО, опубликованном в телеграм-канале TUT.by, Марина Золотова отметила, что блокировка портала не означает, что портала больш нет: «TUT.by на самом деле есть, потому что мой коллектив продолжает работать в социальных сетях, за что я им безмерно благодарна».

Часть сотрудников редакции сидит, остальные уволены

Результатом атаки на TUT.by стали задержания многих сотрудников и эмиграция части редакции.

Под стражей находятся главный редактор Марина Золотова, генеральный директор Людмила Чекина, заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко, заместитель директора Ирина Рыбалко, редактор Ольга Лойко, журналистка Елена Толкачева, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель главного бухгалтера Мария Новик, главный инженер Алла Лапатко, менеджер Андрей Авдеев, директор hoster.by Сергей Повалишев, директор Rocket Data, tam.by Дарья Данилова.

Вдова основателя TUT.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская, юрист Екатерина Ткаченко и бывший юрист портала Ирина Костюченко находятся под домашним арестом.

Отметим, что Юлия Чернявская и Сергей Повалишев никогда не работали в TUT.by.

Ранее Комитет госконтроля заявил, что уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов), которая относится к категории тяжких. Максимальный срок содержания обвиняемых под стражей до суда по этой статье может составлять полтора года.

Официальной информации о статусе задержанных их коллеги до сих пор не владеют. Известно, что Марину Золотову и Елену Толкачеву обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 6 ст. 16, ч. 2 ст. 243 УК). Эта информация стала доступной из расписания на стенде суда, когда решался вопрос об изменении меры пресечения задержанным.

«Мы можем только предполагать, что все остальные сидят по тем же нелепым обвинениям. Никаких подробностей не сообщается ни коллегам, ни собственникам компании, ни родственникам. Адвокаты молчат, так как находятся под подпиской о неразглашении», — сказал сотрудник портала.

У TUT.by и Hoster.by заблокированы счета. Невозможно оплачивать текущие расходы и зарплаты. Пришлось уволить две сотни сотрудников, в том числе работу потеряли 72 журналиста. Большинство уволились по соглашению сторон, за исключением тех, кто находится в отпуске или не согласился на такие условия. Трудовые книжки не отдали никому, потому что владельцы компании не знают, где они находятся. Выдали справки.

Всего атакой на портал государство лишило работы около 260 человек, за каждого из которых компания уплачивала немаленькие взносы в ФСЗН.

TUT.by, будучи ведущей рекламной интернет-площадкой в Беларуси, платил налоги согласно определенным законодательством ставкам. Упущенная выгода в результате потери рекламной площадки огромна:

«Тысячи компаний, лишившись в лице TUT.by мощнейшего рекламного канала, недополучили клиентов, потеряли в выручке, заплатили в казну меньше налогов. Как принято говорить, это очередной выстрел властей себе в ногу».

«Происходящее с компаниями очень похоже на отжим, рейдерский захват»

Блокировка счета компании Hoster.by может повлиять на весь белорусский интернет, обратил внимание наш собеседник:

«Hoster.by — без преувеличения ведущий провайдер Беларуси. Компания поддерживает множество сайтов в стране. Это технический администратор зон Вy и Бел. Естественно, что при заблокированных счетах сотрудникам невозможно платить зарплату, затруднительно оплачивать лицензии, сервера».

Интересы TUT.by и Hoster.by частично пересекаются. Так, учредителем и TUT.by, и Hoster.by является Кирилл Волошин. Однако основной владелец Hoster.by — Юлия Чернявская, а TUT.by — ее дочь Евгения Чернявская, которая живет в Израиле.

«Происходящее с компаниями очень похоже на отжим, рейдерский захват. Скорее всего, стоит цель завладеть компаниями под каким-то условно благовидным в ситуации правового дефолта предлогом, например, для защиты национальных интересов», — сказал сотрудник портала.

Как стало известно Naviny.by, учредители будут предпринимать все имеющиеся законные ходы, чтобы защитить свою собственность.

В частности, портал намерен предпринять попытку пройти процедуру разблокировки сайта, удалив те материалы, которые госорганы расценили как нарушающие законодательство.

Компания Hoster.by намерена оспорить исключение из числа резидентов Парка высоких технологий.