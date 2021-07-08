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Испугать или говорить правду? Почему ребёнок должен знать о последствиях несчастных случаев
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Галина Швец, детский психолог:
Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:
До года ребенок должен быть всегда на руках или максимально близко к человеку, от года до трех – на расстоянии вытянутой руки, это тот максимум, на который можно отпустить ребенка, поскольку познавая мир, ребенок познает и опасности.
Еще древние люди первому, чему учили ребенка – это осторожности. Первобытные люди, в пещерах – огонь, дикие животные. Соответственно, этому же нужно учить с самого начала жизни ребенка, здесь и сейчас. Мы видим, что почти всегда это удается, но иногда родители не обращают внимания на какие-то вещи, именно поэтому мы проводим определенную работу, чтобы научить, подсказать, объяснить.
Виталий Новицкий:
Виталий Новицкий:
Был несчастный случай – погиб ребенок на пожаре или утонул. Когда ты пересказываешь эту историю, когда ты показываешь фотографии с места чрезвычайной ситуации, обязательно найдется в аудитории человек, который знал этого человека либо знал родителей, либо знал самого этого ребенка. Нам кажется, что через вот эту дополнительную эмоциональную вовлеченность можно так или иначе повлиять на сознание. Если коротко, мы решили первую важную задачу.
Все знают, что детей нельзя оставлять без присмотра. Ну не осталось в стране людей, которые бы не знали про это. Все знают, что нельзя курить в постели, все знают, что нельзя пьяным купаться в водоеме. Мы, коллеги мои из других министерств, из МВД, из ОСВОД добились вот этого понимания. Но, к сожалению, это не всегда приводит к безопасному поведению, безопасным действиям. Тут гораздо сложнее, тут нужнее системнее работать. Мы пытаемся реализовать образовательную функцию через создание центров безопасности, где прежде всего ребенок может прийти и на практике понять, что это такое, когда под тобой проваливается лед. Вот мы все говорим «это опасно», но ребенка тянет, ему интересно. Вот этот хруст, звук… Его туда все равно тянет.
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
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