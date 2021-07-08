ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сильный взрыв в порту ОАЭ. Загорелся один из контейнеров торгового судна

08.07.2021 12:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости ОАЭ. Мощный взрыв прогремел в порту Дубая. На воздух взлетел один из контейнеров торгового судна. Корабль был пришвартован в гавани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный взрыв в порту ОАЭ. Загорелся один из контейнеров торгового судна

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Экипаж смог вовремя покинуть борт. Взрыв был настолько сильным, что его ощутили даже в 15 километрах от порта. Позже стало известно, что в контейнере находились легковоспламеняющиеся вещества и материалы. На данный момент ситуация под контролем. На месте ЧП работают пожарные. Обстоятельства взрыва устанавливаются.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости ОАЭ. Мощный взрыв прогремел в порту Дубая. На воздух взлетел один из контейнеров торгового судна. Корабль был пришвартован в гавани, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле легковушка сбила женщину на пешеходном переходе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by