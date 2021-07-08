ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЕЭК рассматривает заявления о копировании белорусским компаниями брендов известных марок чая

08.07.2021 12:29 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии принял к рассмотрению два заявления российского ООО «Орими» о нарушении общих правил конкуренции на трансграничном рынке ЕАЭС.

«Согласно жалобе, белорусские компании скопировали дизайн упаковки и выпустили в оборот чай торговых марок «Greenfield» и «TESS», правообладателем которых является заявитель», - говорится в сообщении

По словам директора антимонопольного департамента ЕЭК Алексея Сушкевича, заявления будут рассмотрены с учетом процедуры предварительного урегулирования спора – разработки и выдачи проекта предложений.

«В случае согласования предложений белорусскими компаниями будут реализованы меры, которые позволят урегулировать конфликт и восстановить конкуренцию на рынке ЕАЭС. Однако если предложения не будут согласованы и механизм «мягкого регулирования» останется не реализованным, мы в соответствии с Порядком рассмотрения заявлений о нарушении общих правил конкуренции примем соответствующее процессуальное решение», – отметил руководитель антимонопольного департамента.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии принял к рассмотрению два заявления российского ООО «Орими» о нарушении общих...
 
Новости дня
Новости разные
 
Суды і выракі 8 ліпеня: 1,5 года «хатняй хіміі» за абразу намесьніка міністра ўнутраных спраў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by