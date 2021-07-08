Источник материала: UDF



Фото: БЕЛТА

«В районе новой проходной резкий запах аммиака (по показателям естественно напишут что все хорошо). Проблемы с турбиной, запуститься на резервной за всю ночь не получилось», — сообщает Стачком предприятия.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Остановка «Гродно-Азота»: не работает цех «Карбамид-3», на проходной резкий запах аммиака Что происходит на предприятии?