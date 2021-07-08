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Остановка «Гродно-Азота»: не работает цех «Карбамид-3», на проходной резкий запах аммиака
Источник материала: UDF
Фото: БЕЛТА
Об этом
«В районе новой проходной резкий запах аммиака (по показателям естественно напишут что все хорошо). Проблемы с турбиной, запуститься на резервной за всю ночь не получилось», — сообщает Стачком предприятия.
На ОАО «Гродно-Азот» в среду около 11:25 случилась внеплановая остановка цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси. Ближе к вечеру остановился также «Карбамид-3».
ОАО «Гродно Азот» – одно из крупнейших предприятий Беларуси. Два цеха – «Аммиак-4» и «Карбамид-4» – ушли на капитальный ремонт в июне.
Специалисты считают, что остановка цехов связана с последствиями западных санкций.
Напомним, санкции введены против девяти белорусских предприятий, включая концерн «Белнефтехим», ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», «Белорусский нефтяной торговый дом» и «Белнефтехим США».
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