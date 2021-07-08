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«Инфляционное давление нарастает через несколько каналов - как внешних, так и внутренних, что может ухудшить динамику инфляции как минимум до конца этого года», - говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

«Во-первых, правительство, вероятно, увеличит некоторые социальные расходы накануне выборов. Во-вторых, нельзя исключать, что розничные сети могут откладывать рост конечных цен накануне выборов, чтобы затем перейти к их ускоренному повышению в четвертом квартале».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Инфляция в России установила новый 5-летний рекорд Цены на продукты растут с «космической» скоростью.

По итогам июня рост потребительских цен ускорился с 6% до 6,5% и стал максимальным с 2016 года, отчитался Росстат.За месяц широкая потребительская корзина, куда входят товары от памперсов до гробов, подрожала на 0,69%, что стало рекордным показателем для июня с 2012 года.Традиционное летнее замедление инфляции, которое приносит свежий урожай овощей, пока не материализовалось.Свекла за месяц подорожала на 58,4%, морковь - на 37%, картофель - на 20,3%, капуста - на 14,3%. Цены на хлеб выросли на 7,9% год к году, мясо стало дороже на 11,5%, курятина - на 18,9%, рыба - на 14,2%.В целом продукты питания на конец июня стоили на 8,67% дороже, чем год назад, что вывело продовольственную инфляцию на новый пик за 6 лет.Не удалось утихомирить «бунт» на рынке стройматериалов, где цены взлетели на 6,75% за месяц и 19,6% с начала года на фоне вывоза древесины в масштабах, породивших острый внутренний дефицит.Из-за ограничений на зарубежный туризм на 10,7% подскочили цены в пансионатах, отелях и домах отдыха в РФ.С 1 июля дров в инфляционный костер подкинуло государство: на 4,3% выросли тарифы на электроэнергию, на 3,4% поднялась плата за водоотведение, на 3-3,2% - за водоснабжение.В результате темпы роста цен за неделю с 29 июня по 5 июля удвоились - с 0,23% до 0,46%, - а годовая инфляция достигла 6,6%.Цены на импортируемые товары выросли на 15% год к году; стоимость контейнерных перевозок подскочила на 20%; мировые цены на продовольствие взлетели на 40%, чего глобальная экономика не видела в последние 6 лет.По темпам инфляции в промышленности - 35% год к году - Россия вышла на 4-е место в мире среди крупных экономик, уступая лишь Казахстану, Турции и Бразилии.Тем временем беднеющие люди, у которых инфляция «сжигает» доходы и сбережения, продолжают набирать потребительские кредиты (+22% год к году) и ипотеку, разгоняя цены на недвижимость (+10% с начала года).Притормозить дальнейшее ускорение продовольственной инфляции может поступление нового урожая, говорит директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест»Но сломить общий тренд вряд ли получится: в июле инфляция выйдет на новый максимум больше 6,7%, а по итогам года «практически уверенно будет выше 6%», прогнозирует начальник Центра разработки стратегий ГазпромбанкаВыборы в Думу, которые пройдут 19 сентября, могут также усилить инфляционное давление, считает Орлова:Наконец, дополнительные риски создает возможное ослабление рубля во второй половине на фоне изменения риторики ФРС США, добавляет эксперт.