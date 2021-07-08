Неиссякаемым потоком: в Литве задержаны еще 93 нелегала из Беларуси

Всех задержанных проверят на COVID-19, до получения результата они находятся в изоляции.





Среди нелегалов больше всего граждан Ирака – 679, граждан Конго - 196, Камеруна - 114, Гвинеи - 81, Ирана - 68 и других стран.





Не во всех случаях пограничникам удалось выяснить, откуда родом мигранты, поскольку они пришли без документов.





Большая часть нелегалов через Литву пытается пробраться в страны Западной Европы.







