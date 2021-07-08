ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Неиссякаемым потоком: в Литве задержаны еще 93 нелегала из Беларуси

08.07.2021 12:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

За минувшие сутки в Литве задержаны еще 93 нелегальных мигранта из Беларуси. Всего в этом году нелегально границу Беларуси и Литвы перешли 1509 мигрантов.

Всех задержанных проверят на COVID-19, до получения результата они находятся в изоляции. 

Среди нелегалов больше всего граждан Ирака – 679, граждан Конго - 196, Камеруна - 114, Гвинеи - 81, Ирана - 68 и других стран. 

Не во всех случаях пограничникам удалось выяснить, откуда родом мигранты, поскольку они пришли без документов. 

Большая часть нелегалов через Литву пытается пробраться в страны Западной Европы.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За минувшие сутки в Литве задержаны еще 93 нелегальных мигранта из Беларуси. Всего в этом году нелегально границу Беларуси и Литвы перешли 1509 мигрантов.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Для трагедии достаточно трёх секунд». Почему люди беспечны и забывают о правилах безопасности?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by