|
Неиссякаемым потоком: в Литве задержаны еще 93 нелегала из Беларуси
Источник материала: Партизан
За минувшие сутки в Литве задержаны еще 93 нелегальных мигранта из Беларуси. Всего в этом году нелегально границу Беларуси и Литвы перешли 1509 мигрантов.
Всех задержанных проверят на COVID-19, до получения результата они находятся в изоляции.
Среди нелегалов больше всего граждан Ирака – 679, граждан Конго - 196, Камеруна - 114, Гвинеи - 81, Ирана - 68 и других стран.
Не во всех случаях пограничникам удалось выяснить, откуда родом мигранты, поскольку они пришли без документов.
Большая часть нелегалов через Литву пытается пробраться в страны Западной Европы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За минувшие сутки в Литве задержаны еще 93 нелегальных мигранта из Беларуси. Всего в этом году нелегально границу Беларуси и Литвы перешли 1509 мигрантов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)