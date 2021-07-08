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Лукашенко нашел замену Шейману

08.07.2021 12:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко назначил нового управляющего делами президента вместо ушедшего в отставку Виктора Шеймана

Как сообщает телеграм-канал «Пул первого», новым управделами стал Валерий Иванов, который до настоящего времени возглавлял «Белкоопсоюз».


Напомним, до него пост управделами президента занимал Виктор Шейман. Он был на этой должности с 2013 года и ушел в отставку 11 июня этого года.
 
 
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Лукашенко назначил нового управляющего делами президента вместо ушедшего в отставку Виктора Шеймана
 
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