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Лукашенко нашел замену Шейману
Источник материала: Партизан
Лукашенко назначил нового управляющего делами президента вместо ушедшего в отставку Виктора Шеймана
Как сообщает телеграм-канал «Пул первого», новым управделами стал Валерий Иванов, который до настоящего времени возглавлял «Белкоопсоюз».
Напомним, до него пост управделами президента занимал Виктор Шейман. Он был на этой должности с 2013 года и ушел в отставку 11 июня этого года.
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Лукашенко назначил нового управляющего делами президента вместо ушедшего в отставку Виктора Шеймана
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