Лукашенко нашел замену Шейману

Как сообщает телеграм-канал «Пул первого», новым управделами стал Валерий Иванов, который до настоящего времени возглавлял «Белкоопсоюз».









Напомним, до него пост управделами президента занимал Виктор Шейман. Он был на этой должности с 2013 года и ушел в отставку 11 июня этого года.