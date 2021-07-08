Бывшая команда TUT.BY запускает новое медиа

объяснила, почему Zerkalo.io и почему именно сейчас: На новом сайте редакцияпочему Zerkalo.io и почему именно сейчас:





Почему мы не возвращаемся под старым брендом?

Потому что мы хотим, чтобы вы могли и дальше получать объективную информацию о ситуации в стране, не боясь протоколов, штрафов и суток, если TUT.BY признают экстремистским. Поэтому, выбирая между вашей безопасностью и любимым брендом, мы выбрали первое.





Почему мы назвали наш проект «Зеркало»?

Это и отсылка к так и не стартовавшему зеркалу TUT.BY, и намек на то, что мы отражаем реальность. При этом мы не будем полной копией портала с точки зрения количества новостей и охваченных тем. TUT.BY делали больше двух сотен сотрудников минской и региональных редакций. Сейчас нас меньше. При доступных ресурсах мы просто не сможем поддерживать на высоком, «тутбаевском» уровне полноценную работу портала со всеми его рубриками. Поэтому мы оставили лишь то, что сейчас считаем главным: социальную сферу, политику, экономику, аналитику. Будет ли спорт, культура, происшествия? Да, просто в меньших объемах, но с сохранением качества, к которому вы привыкли.





Соцсети TUT.BY теперь станут соцсетями Zerkalo.io?

Да, со временем они поменяют свои названия полностью. Они не захвачены и не переданы третьим лицам. Ими по-прежнему занимается команда, которую вы знаете и которой доверяете. Наши принципы честной и независимой журналистики остаются незыблемыми.





А вас не заблокируют?

Мы не можем знать ответ на этот вопрос. Но в любом случае на территории Беларуси доступ к Zerkalo.io возможен будет через VPN (ниже будет подробная инструкция для тех, кто еще не пользуется VPN). Вне нашей страны адрес открывается без дополнительных настроек и сервисов. Также вы всегда можете читать свежие новости в наших аккаунтах в мессенджерах и социальных сетях.





Обращение редакции Zerkalo.io

Zerkalo.io, как и TUT.BY, можно (и нужно) читать. Мы продолжим публиковать самые важные новости общественно-политической жизни Беларуси.





В Zerkalo.io, как и в TUT.BY, можно (и нужно) писать о наболевшем. Мы и дальше будем читать все ваши письма и решать вместе с вами насущные проблемы: от отключения горячей воды (уж тут-то мы без работы не останемся) до очередей и судов (тут, к сожалению, тоже).





И, пожалуй, главное. Zerkalo.io закончит свое существование в тот день, когда TUT.BY сможет легально возобновить свою полноценную работу в Беларуси со всем архивом публикаций. Когда это произойдет, мы не знаем.





Но мы верим.





И пока вы с нами, мы будем продолжать.





Но почему именно сейчас?

За час до нашего запуска стало известно, что сайт «Нашей Нiвы» заблокирован, в редакции и дома у наших коллег проходят обыски. Мы выражаем поддержку независимым медиа Беларуси и требуем, чтобы давление на них было остановлено.





UPD. Буквально пока мы писали этот текст перестал открываться сайт dev.by.





Когда независимых медиа в Беларуси становится меньше, то пора запускать новые.





Что произошло с TUT.BY

18 мая 2021 года власти опечатали офис самого крупного независимого интернет-медиа Беларуси — TUT.BY (по данным Яндекс. Метрики, на TUT.BY в среднем в день заходили 1,8 млн уникальных посетителей), задержали всех, кто там находился, и заблокировали доступ к сайту.





Под стражей до сих пор находится 15 человек: действующие и бывшие сотрудники TUT.BY. Как заявили в Комитете госконтроля, в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» заведено уголовное дело. Речь идет о части 2 статьи 243 УК РБ — об уклонении от «уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере».





Также начался процесс о признании продукции портала экстремистской. Большинство сотрудников редакции вынуждены были уехать. Все это время новости портала выходят только в официальных аккаунтах медиа в социальных сетях и мессенджерах.