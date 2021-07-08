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Reuters снова пишет о мигрантах в Литве: упоминает минские турфирмы и "Белавиа"
Источник материала: Партизан
Агентство Reuters снова пишет о нелегальных мигрантах, штурмующих белорусско-литовскую границу.
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У Reuters есть свидетельства о том, что туркомпании "УмноТуры" и "Центркурорт" 27 мая и 7 июня обращались с просьбой к Министерству иностранных дел Беларуси о выдаче виз трём гражданам Ирака.
Также известно, что у одного из мигрантов нашли посадочные талоны на рейс "Белавиа" из Стамбула в Минск 27 мая.
Количество задержанных нелегалов в Литве увеличивается. С начала года литовскими пограничниками задержаны уже более 1,5 тысяч мигрантов, которые нелегально пришли из Беларуси. Это в 18 раз больше, чем за весь прошлый год.
Власти Литвы обвиняют в содействии нелегальной миграции официальный Минск и собираются строить на границе специальный барьер и привлекать армию.
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Агентство Reuters снова пишет о нелегальных мигрантах, штурмующих белорусско-литовскую границу.
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