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Бывшая команда TUT.ВY запускает новое медиа

08.07.2021 12:35 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Бывшая команда TUT.ВY запускает новое медиа Zerkalo.io, сообщает редакция в своем телеграмм-канале. 

“Zerkalo.io, как и TUT.ВY, можно (и нужно) читать. Мы продолжим публиковать самые важные новости общественно-политической жизни Беларуси. Мы и дальше будем читать все ваши письма и решать вместе с вами насущные проблемы: от отключения горячей воды (уж тут-то мы без работы не останемся) до очередей и судов (тут, к сожалению, тоже)”, - говорится в сообщении.

Бывшая команда TUT.ВY запускает новое медиа

Соцсети портала будут переименованы в ближайшее время. Однако “Zerkalo.io закончит свое существование в тот день, когда TUT.ВY сможет легально возобновить свою полноценную работу в Беларуси со всем архивом публикаций”, - отмечает редакция. 

Напомним, в мае 2021 года у руководителей и сотрудников интернет-портала TUT.BY прошли обыски, многие сотрудники были задержаны.

Также министерство информации приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу TUT.BY и его копиям  "за многочисленные факты нарушений Закона о СМИ". 

Затем информационную продукцию TUT.BY хотели признать экстремистской, однако пока дело не завершено.  

Накануне 7 июля 2021 года в Экономическом суде Минска прошло закрытое заседание по заявлению ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА". Суд признал законным решение специальной комиссии, на основе которого МВД просит признать продукцию TUT.ВY экстремистской. 

ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" намерено подать апелляцию. "Когда решение этого суда вступит в законную силу, тогда сможет возобновиться процесс в суде Центрального района Минска, на котором и будет решаться, признать ли контент портала TUT.ВY экстремистским по инициативе МВД. Сейчас TUT.ВY и соцсети издания не признаны экстремистскими", - сообщили в редакции.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывшая команда TUT.ВY запускает новое медиа Zerkalo.io, сообщает редакция в своем телеграмм-канале.  “Zerkalo.io, как и TUT.ВY, можно (и нужно) читать. Мы продолжим...
 
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