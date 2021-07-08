Лукашенко утверждает, что на Беларусь началась террористическая атака

Источник материала: Смартпресс

Президент Александр Лукашенко считает, что между Востоком и Западом обострилась геополитическая напряженность и на Беларусь началась террористическая атака.

"Наблюдается постоянное усиление наступательного потенциала Североатлантического альянса. В непосредственной близости от границ постоянно проводится череда учений натовских войск. Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь", - заявил Лукашенко в четверг. Его цитирует пресс-служба президента.

По его словам, "коллективный Запад продолжает стремиться к установлению своей гегемонии и не отказывается от попыток лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление". "Почему нас? Потому что мы всегда были на их пути. Просто мы оказались не в то время и не в том месте, в котором бы им хотелось", - продолжил Лукашенко.

Он также заявил, что Беларуси "есть чем ответить тем силам, которые пытаются играть мускулами на ее западных рубежах". "Белорусская армия мобильная, достаточно хорошо оснащенная, способна противодействовать современным вызовам и угрозам. По крайней мере, мы можем нанести противнику неприемлемый ущерб. Даже наши оппоненты признают, что у нас одна из сильных армий в регионе", - сказал он.

Лукашенко также отметил, что сейчас война, как правило, не начинается с агрессии извне: "Она начнется изнутри, с разрушения умов наших людей. Начнется с того, чтобы посеять хаос в нашей стране и уже потом, если потребуется, ввести сюда иностранные войска. Об этом мы говорили. В этом суть нашей Концепции национальной безопасности".



Вместе с тем, отметил Лукашенко, республика готова к честному, равноправному диалогу и сотрудничеству с любой страной. "Мы не хотим воевать. У нас нет такой цели. Мы люди военные, поэтому мы знаем цену мира. Но мы не встанем на колени. Мы не можем сделать то, что они хотят. Мы защищаем себя, свои семьи, своих детей, свою землю. Мы больше ничего не хотим", - добавил он.