В Пинске экипаж охраны приехал к месту срабатывания сигнализации и помог одинокой 83-летней женщине

Источник материала: БT

Не смогла вызвать скорую, но дотянулась до тревожной кнопки. В Пинске экипаж охраны приехал к месту срабатывания сигнализации. Оказалось, что таким образом одинокая 83-летняя женщина позвала на помощь. Не теряя времени, сотрудники охраны вызвали скорую. Поскольку дверь никто не открывал, залезли к пенсионерке через окно, где и нашли ее беспомощной на полу.

Оказалось, что у бабушки возникли проблемы с сердцем, она не смогла подойти к телефону и костылем дотянулась до кнопки тревожной сигнализации.





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