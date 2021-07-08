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В Пинске экипаж охраны приехал к месту срабатывания сигнализации и помог одинокой 83-летней женщине

08.07.2021 12:37 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Не смогла вызвать скорую, но дотянулась до тревожной кнопки. В Пинске экипаж охраны приехал к месту срабатывания сигнализации. Оказалось, что таким образом одинокая 83-летняя женщина позвала на помощь. Не теряя времени, сотрудники охраны вызвали скорую. Поскольку дверь никто не открывал, залезли к пенсионерке через окно, где и нашли ее беспомощной на полу.  

Оказалось, что у бабушки возникли проблемы с сердцем, она не смогла подойти к телефону и костылем дотянулась до кнопки тревожной сигнализации.  

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Теги: Минск
 
 
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Не смогла вызвать скорую, но дотянулась до тревожной кнопки. В Пинске экипаж охраны приехал к месту срабатывания сигнализации. Оказалось, что таким образом...
 
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