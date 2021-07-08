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Житель Витебска после посещения клуба разгромил торговый центр

08.07.2021 12:37 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Разгромил торговый центр после посещения клуба – в Витебске пьяный местный житель ранним утром устроил дебош. Восстановить картину происходящего удалось благодаря камерам наблюдения и обрывкам памяти 35-летнего задержанного. Оказалось, что в ночном клубе он пытался познакомиться, но из-за сильного опьянения мужчину вывели из заведения, что его разозлило. Петляя по улицам города, фигурант стал дергать ручки торгового центра, одна из дверей была незапертой. Оказавшись внутри, посетитель в порыве ярости стал крушить стеллажи, на месте дебоша его и задержали. Утренние приключения обойдутся фигуранту в 4000 рублей, именно такую сумму ущерба насчитали владельцы торговых точек. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.


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Теги: знакомства, Витебск
 
 
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Разгромил торговый центр после посещения клуба – в Витебске пьяный местный житель ранним утром устроил дебош. Восстановить картину происходящего удалось...
 
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