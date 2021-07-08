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Вернисаж идей: женщины Беларуси обсудили развитие страны в Год народного единства
08.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вернисаж идей. Белорусские женщины представили свои мысли по развитию страны в год, который объявлен
Завершился вернисаж идей традиционным ритуалом. Женщины спустили венки на воду реки Миранка.
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Первый конкурс проектов «Девичий венок мира» прошел в замковом комплексе «Мир». Там представили свои идеи молодые женщины из разных уголков республики.
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