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Вернисаж идей: женщины Беларуси обсудили развитие страны в Год народного единства

08.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вернисаж идей. Белорусские женщины представили свои мысли по развитию страны в год, который объявлен Годом народного единства, сообщает «МИР 24».

Первый конкурс проектов «Девичий венок мира» прошел в замковом комплексе «Мир». Там представили свои идеи молодые женщины из разных уголков Беларуси. Лучшую из идей поможет воплотить Белорусский союз женщин.

«Сейчас год единения у нас, 2021 год. Здесь мы должны быть едины. Молодежь мы должны тоже воспитывать в патриотическом ключе. Молодежь должна видеть и знать, как развивается наше общество», – отметила председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

Завершился вернисаж идей традиционным ритуалом. Женщины спустили венки на воду реки Миранка.



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Первый конкурс проектов «Девичий венок мира» прошел в замковом комплексе «Мир». Там представили свои идеи молодые женщины из разных уголков республики.
 
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