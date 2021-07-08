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Лукашенко назначил нового управделами. Кто пришел на место Шеймана?

08.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Им стал Валерий Иванов, который до настоящего времени возглавлял «Белкоопсоюз».

Напомним, до настоящего времени пост управляющего делами президента занимал Виктор Шейман. Он был на этой должности с 2013 года и ушел в отставку 11 июня этого года.

О назначении на этот пост Валерия Иванова в четверг сообщила пресс-служба Лукашенко.

Лукашенко назначил нового управделами. Кто пришел на место Шеймана?

Кто такой Валерий Иванов?

Родился 27 июля в 1955 году в д. Попехина, что в Климовичском районе. Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, затем Институт политологии и социального управления Белорусского государственного университета и Академию управления при президенте.

Свою трудовую деятельность Валерий начинал главным зоотехником Круглянском районе Могилевской области. Более 20 лет возглавлял различные колхозы Кировского района Могилевской области. Являлся председателем Кировского, а потом Шкловского райисполкома, был зампредседателя Минского облисполкома.

28 декабря 2010 года Иванов был назначен на должность заместителя премьер-министра, курировал вопросы сельского хозяйства. Но 28 февраля 2012 года был освобожден от должности.

С 25 июля по 16 декабря 2013 года был заместителем главы Администрации президента.

Возглавлял Белорусскую калийную компанию.

С декабря 2013 года является председателем Правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

На совещании в 2014 году Лукшенко высказывал недовольство работой Белкоопсоюза из-за его неконкурентноспособности. По словам Лукашенко, странно, когда «Белкоопсоюз» постоянно просит о финансовой помощи для пополнения оборотных средств, в то время как другие аналогичные организации работают с прибылью.

 
 
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Им стал Валерий Иванов, который до настоящего времени возглавлял «Белкоопсоюз».
 
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