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У сотрудников бухгалтерии «Нашай нівы» проводится обыск

08.07.2021 13:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В офисе редакции «Нашай нівы» и у сотрудников бухгалтерии идут обыски, сообщает телеграм-канал сайта.

У сотрудников бухгалтерии «Нашай нівы» проводится обыск

«Задержан главный редактор издания Егор Мартинович, у него дома прошел обыск, — говорится в сообщении. — Также обыск идет дома у редактора «Нашай нівы» Андрея Скурко. Нет связи с шеф-редактором издания Андреем Дынько, вероятно, он также задержан».

Кроме того, нет связи с журналисткой Натальей Лубневской и фотографом Шурой Пилипович-Сущиц. Коллеги предполагают, что они находились в офисе, когда туда пришли силовики.

«После задержания Егора Мартиновича пропала его собака Альма, нужна помощь в ее поиске. Минск, Грушевка», — отмечается в сообщении редакции.

Часть сотрудников редакции находится не в Беларуси, отмечает БелаПАН.

Сайт «Нашай нівы» был заблокирован утром 8 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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В офисе редакции «Нашай нівы» и у сотрудников бухгалтерии идут обыски, сообщает телеграм-канал сайта.
 
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