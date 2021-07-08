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У сотрудников бухгалтерии «Нашай нівы» проводится обыск
Источник материала: Навiны
В офисе редакции «Нашай нівы» и у сотрудников бухгалтерии идут обыски, сообщает телеграм-канал сайта.
«Задержан главный редактор издания Егор Мартинович, у него дома прошел обыск, — говорится в сообщении. — Также
Кроме того, нет связи с журналисткой Натальей Лубневской и фотографом Шурой Пилипович-Сущиц. Коллеги предполагают, что они находились в офисе, когда туда пришли силовики.
«После задержания Егора Мартиновича пропала его собака Альма, нужна помощь в ее поиске. Минск, Грушевка», — отмечается в сообщении редакции.
Часть сотрудников редакции находится не в Беларуси, отмечает БелаПАН.
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В офисе редакции «Нашай нівы» и у сотрудников бухгалтерии идут обыски, сообщает телеграм-канал сайта.
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