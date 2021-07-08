У сотрудников бухгалтерии «Нашай нівы» проводится обыск

В офисе редакции «Нашай нівы» и у сотрудников бухгалтерии идут обыски, сообщает телеграм-канал сайта.





«Задержан главный редактор издания Егор Мартинович, у него дома прошел обыск, — говорится в сообщении. — Также обыск идет дома у редактора «Нашай нівы» Андрея Скурко. Нет связи с шеф-редактором издания Андреем Дынько, вероятно, он также задержан».

Кроме того, нет связи с журналисткой Натальей Лубневской и фотографом Шурой Пилипович-Сущиц. Коллеги предполагают, что они находились в офисе, когда туда пришли силовики.

«После задержания Егора Мартиновича пропала его собака Альма, нужна помощь в ее поиске. Минск, Грушевка», — отмечается в сообщении редакции.

Часть сотрудников редакции находится не в Беларуси, отмечает БелаПАН.