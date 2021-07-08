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В редакции «Брестской газеты» проходит обыск
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
«В редакцию БГ пришли силовики, сообщают сотрудники , которые не находятся в редакции. По словам очевидцев, четыре или пять человек стучали в дверь редакции и грозились выломать дверь», -
Напомним, с января 2021 года «Брестская газета» перестала выходить в бумажной версии. Все типографии, куда обращалась редакция, отказались печатать газету.
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C января 2021 года «Брестская газета» перестала выходить в бумажной версии.
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