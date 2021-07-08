﻿ В редакции «Брестской газеты» проходит обыск. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В редакции «Брестской газеты» проходит обыск

08.07.2021 13:11 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

В редакции «Брестской газеты» проходит обыск
Иллюстративное фото
В редакцию независимого издания «Брестская газета» пришли силовики.

«В редакцию БГ пришли силовики, сообщают сотрудники , которые не находятся в редакции. По словам очевидцев, четыре или пять человек стучали в дверь редакции и грозились выломать дверь», - информирует телеграм-канал издания.


Напомним, с января 2021 года «Брестская газета» перестала выходить в бумажной версии. Все типографии, куда обращалась редакция, отказались печатать газету.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
C января 2021 года «Брестская газета» перестала выходить в бумажной версии.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Беларусі дэпэрсаналізуюць зьвесткі пра пацыентаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by