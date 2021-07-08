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«Цифры по инфляции выглядят драматично»: Банки ждут сильнейшего за 7 лет повышения ставки ЦБ РФ

08.07.2021 13:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Цифры по инфляции выглядят драматично»: Банки ждут сильнейшего за 7 лет повышения ставки ЦБ РФ
Иллюстративное фото
Участники российского межбанковского рынка продолжают готовиться к ужесточению денежно-кредитной политики, ожидая от Эльвиры Набиуллиной сильнейшего за 7 лет повышения ключевой ставки на заседании через две недели.

Денежный рынок почти полностью заложил в цены повышение ставки на 100 б. п. на заседании 23 июля, отмечают в обзоре аналитики Сбербанк CIB.

Форвардная ставка на один месяц через месяц достигла 6,3% при текущей ключевой ставке ЦБ в 5,5%. Ее повышение сразу на 1 процентный пункт, если состоится, станет первым для ЦБ с декабря 2014 года.

Исходя из процентных свопов, рынок ожидает, что ЦБ повысит ставку до 7,25% к концу года, хотя еще в начале второго квартала инвесторы закладывали уровни ниже 6%.

«Главное, чтобы ЦБ не поддался сейчас эмоциям», и не выдал сгоряча повышение сразу 200 б.п., пишет экономист банка Центрокредит Евгений Суворов.


«Цифры по инфляции выглядят драматически», - отмечает он. Общий рост потребительских цен установил рекорд за 5 лет (6,5%), рост цен на продукты - за 6 лет (8,7%), а месячная инфляция за июнь (0,69%) стала максимальной за 9 лет для этого месяца.

Инфляция остается повышенной беспрецедентно долго с 2015 года, и давление нарастает, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: на 15% подорожал импорт, на 20% - контейнерные перевозки, на 40% взлетели мировые цены на продовольствие, в то время как потребители активно набирают кредиты, покупая товары и недвижимость в долг.

К тому же снова снижается рубль (курс доллара вышел на максимум с начал мая), а значит, впереди новый виток инфляции, указывает президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган.

Несмотря на драматичные цифры, надо понимать, что июньская инфляция - «это пик всплеска, в ближайшие недели мы увидим замедление», оптимистичен Суворов. С появлением урожая начал дешеветь картофель, и того же можно ждать в моркови, считаеон. По мнению Орловой, к концу года инфляция практически не замедлится и составит 6,3%.

Разгонять цены будут дорожающий импорт, возможное ослабление рубля во второй половине года, а также выборы в ГосДуму, считает она: «Во-первых, правительство, вероятно, увеличит некоторые социальные расходы накануне выборов. Во-вторых, нельзя исключать, что розничные сети могут откладывать рост конечных цен накануне выборов, чтобы затем перейти к их ускоренному повышению в четвертом квартале».

«ЦБ РФ ограничен в возможностях влиять на потребительский спрос и мало что может противопоставить глобальному инфляционному давлению», - пишут аналитики Сбербанк CIB.


 Повышение ставки хотя бы окажет поддержку рублю, курс которого к концу года приблизится к 70 за доллар, прогнозируют они.
 
 
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