Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«Главное, чтобы ЦБ не поддался сейчас эмоциям», и не выдал сгоряча повышение сразу 200 б.п., пишет экономист банка Центрокредит Евгений Суворов.

«ЦБ РФ ограничен в возможностях влиять на потребительский спрос и мало что может противопоставить глобальному инфляционному давлению», - пишут аналитики Сбербанк CIB.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Цифры по инфляции выглядят драматично»: Банки ждут сильнейшего за 7 лет повышения ставки ЦБ РФ Денежный рынок почти полностью заложил в цены повышение ставки.

Денежный рынок почти полностью заложил в цены повышение ставки на 100 б. п. на заседании 23 июля, отмечают в обзоре аналитики Сбербанк CIB.Форвардная ставка на один месяц через месяц достигла 6,3% при текущей ключевой ставке ЦБ в 5,5%. Ее повышение сразу на 1 процентный пункт, если состоится, станет первым для ЦБ с декабря 2014 года.Исходя из процентных свопов, рынок ожидает, что ЦБ повысит ставку до 7,25% к концу года, хотя еще в начале второго квартала инвесторы закладывали уровни ниже 6%.«Цифры по инфляции выглядят драматически», - отмечает он. Общий рост потребительских цен установил рекорд за 5 лет (6,5%), рост цен на продукты - за 6 лет (8,7%), а месячная инфляция за июнь (0,69%) стала максимальной за 9 лет для этого месяца.Инфляция остается повышенной беспрецедентно долго с 2015 года, и давление нарастает, говорит главный экономист Альфа-банка: на 15% подорожал импорт, на 20% - контейнерные перевозки, на 40% взлетели мировые цены на продовольствие, в то время как потребители активно набирают кредиты, покупая товары и недвижимость в долг.К тому же снова снижается рубль (курс доллара вышел на максимум с начал мая), а значит, впереди новый виток инфляции, указывает президент ИГ «Московские партнеры»Несмотря на драматичные цифры, надо понимать, что июньская инфляция - «это пик всплеска, в ближайшие недели мы увидим замедление», оптимистичен Суворов. С появлением урожая начал дешеветь картофель, и того же можно ждать в моркови, считаеон. По мнению Орловой, к концу года инфляция практически не замедлится и составит 6,3%.Разгонять цены будут дорожающий импорт, возможное ослабление рубля во второй половине года, а также выборы в ГосДуму, считает она: «Во-первых, правительство, вероятно, увеличит некоторые социальные расходы накануне выборов. Во-вторых, нельзя исключать, что розничные сети могут откладывать рост конечных цен накануне выборов, чтобы затем перейти к их ускоренному повышению в четвертом квартале».Повышение ставки хотя бы окажет поддержку рублю, курс которого к концу года приблизится к 70 за доллар, прогнозируют они.