











Костусев был задержан 12 апреля 2021 года, вместе с Александром Федутой и юристом из США Юрием Зенковичем, он проходит по делу о попытке военного переворота в Беларуси. Несколько дней назад 64-летний Костусев попал в тюремную больницу в СИЗО №1 на улице Володарского.





"Я его посетила в вторник, 6 июля, и планирую с ним встретиться еще раз на следующей неделе. Мною уже подготовлены документы, в которых содержится просьба о том, чтобы его, в связи с состоянием здоровья, не возвращали в СИЗО КГБ", – сообщила Sputnik в четверг его адвокат Инесса Оленская.





Она также рассказала о том, какие проблемы со здоровьем у Костусева.

"Ему стало плохо с сердцем. Как рассказал мой подзащитный, первые 17 дней после задержания он спал в камере в СИЗО КГБ на полу. Он содержался в трехместной камере, где был четвертым. Ему негде было спасть, поэтому разместили на полу", – рассказала адвокат.





При этом она уточнила, что в этой же камере содержался и Виктор Бабарико. Как стало известно, после оглашения приговора Верховного суда Бабарико перевели в другой СИЗО перед этапированием в исправительную колонию.





"В камере не разрешали несколько дней вентилятор, и Костусев, уже немолодой человек, задыхался. Потом он простудился, когда спал на полу, потому что в камере повышенная влажность, конденсат. Одеяло, матрац, простыни все время мокрые. Потом и случились проблемы с сердцем", – рассказала адвокат.





По ее словам, доктора из тюремной больницы, где сейчас содержится Костусев, должны установить ему диагноз.





"В понедельник взяты анализы. Через 10 дней они должны быть готовы. Установят диагноз, чтобы назначить соответствующее лечение", – отметила защитник. Она уточнила, что анализы взяты не по поводу COVID, а речь идет о заболевании сердечно-сосудистой системы.





Отвечая на вопрос агентства о том, могут ли Костусева после больницы перевести на освободившееся после Бабарико место в СИЗО, адвокат сказала, что он не хочет возвращаться в "американку".





"Мой подзащитный мне сказал, что СИЗО на Володарского и "американка" по условиям содержания – это земля и небо. На "володарке" у него в камере открыто окно, и он говорит, что наконец-то впервые с момента после задержания надышался воздухом" , – отметила адвокат.



