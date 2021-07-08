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В редакцию "Брестской газеты" тоже пришли силовики

08.07.2021 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В редакцию независимого издания "Брестская газета" пришли силовики.

8 июля в редакцию «Брестской газета» пришли силовики. 

«По словам очевидцев, четыре или пять человек стучали в дверь редакции и грозились выломать дверь», сообщает издание в Telegram-канале. Иных подробностей пока нет.
 
 
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В редакцию независимого издания "Брестская газета" пришли силовики.
 
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