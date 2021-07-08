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В редакцию "Брестской газеты" тоже пришли силовики
Источник материала: Партизан
В редакцию независимого издания "Брестская газета" пришли силовики.
8 июля в редакцию «Брестской газета» пришли силовики.
«По словам очевидцев, четыре или пять человек стучали в дверь редакции и грозились выломать дверь», сообщает издание в Telegram-канале. Иных подробностей пока нет.
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В редакцию независимого издания "Брестская газета" пришли силовики.
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