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В рейтинге Forbes появились первые миллиардеры из Эстонии

08.07.2021 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сооснователи сервиса для денежных переводов Wise Кристо Каарман и Таавет Хинрикус стали первыми долларовыми миллиардерами из Эстонии.



Рыночная капитализация стартапа выросла до $11 миллиардов на фоне высокого спроса на онлайн-операции во время пандемии. Компания вышла на Лондонскую биржу, и сейчас цена одной акции Wise составляет £8 ($11). Состояние Каармана с долей 18,78% оценивается в $2 миллиарда, Хинрикуса с долей в 10,85% — в $1,1 млрд.

Бизнесмены основали компанию в 2011 году. В сервисе комиссия на переводы до семи раз ниже, чем у банков, можно конвертировать и хранить деньги в 56 валютах на международном счете. Аудитория сервиса составляет более 10 миллионов человек ежемесячно, объем транзакций — около $7 миллиардов.
 
 
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Сооснователи сервиса для денежных переводов Wise Кристо Каарман и Таавет Хинрикус стали первыми долларовыми миллиардерами из Эстонии.
 
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