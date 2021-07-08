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Украина отказалась от закупки электроэнергии БелАЭС. И куда ж мы ее денем?

08.07.2021 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украина отказалась закупать электроэнергию Белорусской АЭС, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Вильнюсе в четверг.

На совместной пресс-конференции она приветствовала уход Украины от опасных поставщиков и ее стремление к присоединению к европейскому рынку электроэнергии ENTSO-E.

По ее словам, важным является также «зеленый» переход.
 
 
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Украина отказалась закупать электроэнергию Белорусской АЭС, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните по итогам переговоров с премьер-министром Украины...
 
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