zapraukaby Как это может выглядеть, пишет





Другое дело, что рядом нефтяных компаний Гуцериев владеет совместно с иными участниками, в том, числе, например, «Русснефтью» со швейцарским трейдером Glencore (23,46 %). А, если они отказываются сами покупать нефть у себя, то будут не очень в восторге, если сырье пойдёт на санкционный «Нафтан».





Однако, для этого есть и схемы обхода. Например, продать нефть подконтрольной российской компании на внутренний рынок, которая уже и оформит смену таможенного режима сырья на вывоз за рубеж. И никто из иностранных акционеров структур Гуцериева об этом не узнаёт.





Вопрос, конечно, организационно сложный, но технически решаемый. Самое главное здесь даже не таможня. А согласие Кремля на подобные операции. Но тут могут быть вопросы, так как позиции в России у Гуцериева сейчас не очень, у банков и иных кредиторов очень много к нему вопросов в части выполнения взятых ранее финансовых обязательств, активы группы «Сафмар» по тику уходят за долги и так далее.





Если схема будет согласована, то подсанкционный Гуцериев будет поставлять нефть на подсанкционный «Нафтан». А что? И первому, и предприятию уже терять нечего. При полном закрытии экспорта для Гуцериева он вполне может обеспечить загрузку «Нафтана».



