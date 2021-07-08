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Подсанкционный Гуцериев будет поставлять нефть на подсанкционный "Нафтан"?

08.07.2021 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выпадающие экспортные поставки нефти гуцериевской группы «Сафмар», от которых отказываются иностранные нефтяные компании и трейдера, можно легко размещать на «Нафтане».

Подсанкционный Гуцериев будет поставлять нефть на подсанкционный "Нафтан"?
фото: Sputnik.by
Как это может выглядеть, пишет zapraukaby

Другое дело, что рядом нефтяных компаний Гуцериев владеет совместно с иными участниками, в том, числе, например, «Русснефтью» со швейцарским трейдером Glencore (23,46 %). А, если они отказываются сами покупать нефть у себя, то будут не очень в восторге, если сырье пойдёт на санкционный «Нафтан».

Однако, для этого есть и схемы обхода. Например, продать нефть подконтрольной российской компании на внутренний рынок, которая уже и оформит смену таможенного режима сырья на вывоз за рубеж. И никто из иностранных акционеров структур Гуцериева об этом не узнаёт.

Вопрос, конечно, организационно сложный, но технически решаемый. Самое главное здесь даже не таможня. А согласие Кремля на подобные операции. Но тут могут быть вопросы, так как позиции в России у Гуцериева сейчас не очень, у банков и иных кредиторов очень много к нему вопросов в части выполнения взятых ранее финансовых обязательств, активы группы «Сафмар» по тику уходят за долги и так далее.

Если схема будет согласована, то подсанкционный Гуцериев будет поставлять нефть на подсанкционный «Нафтан». А что? И первому, и предприятию уже терять нечего. При полном закрытии экспорта для Гуцериева он вполне может обеспечить загрузку «Нафтана».
 
 
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Выпадающие экспортные поставки нефти гуцериевской группы «Сафмар», от которых отказываются иностранные нефтяные компании и трейдера, можно легко размещать на...
 
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